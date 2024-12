Marián Miezga sa s 50-kou nechce zmieriť: Čo sa mu deje ráno a večer stále nevie pochopiť!

Marián Miezga (Zdroj: STVR)

Pozvanie na rozhovor do relácie Trochu inak s Adeou tentokrát prijal slovenský divadelný, televízny a filmový herec – Marián Miezga, ktorý je známy svojím všestranným talentom, komediálnym prejavom, no vie zaujať aj vážnymi, dramatickými úlohami. Vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave a už roky je neodmysliteľnou súčasťou divadla Astorka Korzo '90. V októbri oslávil významné životné jubileum a v relácii prezradí ako vníma plynutie času, čo preňho znamená päťdesiatka a aké múdrosti mu život doposiaľ priniesol. "Teraz si budem užívať, že mám tých 50 a keď príde tých 60, tak to už je taký vek, že už je to 60. A tam ani pesnička nie je, že?", hovorí Marián.

Vyzerá to teda tak, že päťdesiatka je pre Mariána Miezgu víťazným vekom, je obdobím kedy už nemusí nikomu v električke uvoľňovať miesto, ale zároveň prizná, že niektoré činnosti už nezvláda tak ako v mladosti. O čo ide? Pozrite si ukážku a dozviete sa viac. Nenechajte si ujsť celý rozhovor v piatok večer o 22.05 na Dvojke v relácii Trochu inak s Adelou!

