Takto to vyzeralo počas tretieho dňa Fashion LIVE! Na snímke Nela Pocisková (Zdroj: Ján Zemiar)

Nela Pocisková a Filip Tůma tvoria pár už dlhé roky a spoločne vychovávajú syna Hektora a dcéru Lianku. Rodinka si spoločne nažíva v dome v Ivanke pri Dunaji, nie však naveky. Dvojica sa rozhodla pre zmenu adresy a tá je skutočne lukratívna. Nela s Filipom kúpili nehnuteľnosť pod hradným kopcom, ktorú následne zbúrali a pustili sa do stavby vysnívaného domu. A ten bude podľa slov Nely skutočne stáť za to. Nový dom môže priniesť rodinke nielen pohodlie, ale aj uľahčiť každodenný život. „Ja v to pevne verím, či to tak bude, neviem povedať, ale Filip tvrdí, že budem všade za 10 minút,“ hovorí s úsmevom Nela, ktorá si od nového bývania sľubuje podstatné zjednodušenie logistiky.

Momentálne je dokončená hrubá stavba, a hoci by sa niekto ponáhľal, Nela si zachováva kľudný prístup a sťahovanie nesúri. Dohľad nad stavbou má Filip, ktorý je maximálne zapojený do každého kroku. „Fifo sa snaží skoro každý deň, každý druhý deň mi posielať fotky. Sme pri tom, musíme byť, lebo chceme, aby to bolo podľa našich predstáv,“ hovorí Nela o Filipovej angažovanosti. Keď príde na zariaďovanie interiéru, vstúpi do procesu Nela a nevylučuje, že si prizve aj odbornú pomoc v podobe bytového architekta. A hoci spočiatku o ich novom hniezdočku lásky zaryte mlčala, v rozhovore predsa len prezradila nejaké pikošky... napríklad aj to, čo v ich dome rozhodne nebude chýbať!

Nela Pocisková o NOVOM dome: Detaily honosnej STAVBY! Bude tam aj...? (Zdroj: NL/TH)