Martin Škrtel je s manželkou už 20 rokov: Vydržiava si ju TÝMTO?

Martin Škrtel (Zdroj: psc)

Futbalová legenda Martin Škrtel si odskočil od každodenných povinností, aby podporil svojho dlhoročného priateľa, režiséra Jána Ďurovčíka na slávnostnom otvorení jeho nového divadla. A známy režisér na túto príležitosť nemohol vybrať lepší titul ako muzikál Vyznanie, ktorý spôsobil doslova ošiaľ nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Čo však na muzikály hovorí futbalová hviezda? „Nedá sa povedať, že som fanúšik muzikálov, ale keď je taká možnosť, ako bola dnes večer, veľmi rád som to využil. Bol to významný deň pre môjho kamaráta a známeho, takže som rád, že som mohol byť súčasťou aspoň diváckym spôsobom,“ prezrádza svoje pohnútky Škrtel.

Ako však prezradil, hudba mu nie je úplne cudzia a aj sám si rád spieva. „Áno, veľmi často. Ja som veľký fanúšik slovenskej hudby, slovenských pesničiek. Nevravím, že je to počúvateľné, ale veľmi rád si sám pre seba zaspievam,“ priznal s úsmevom.

Keď však padla reč na vyznania, Martin nezaváhal ani sekundu. Dokonca priznal, že vyznania lásky patria aj po dvadsiatich rokoch, čo sú spolu, k ich každodennému životu. „Žijeme spolu veľmi dlho a tá láska patrí k životu. Snažíme sa ju vyznávať jeden druhému čo najčastejšie,“ dodal s úsmevom a dokonca prezradil, čo je za úspechom jeho dlhoročného manželstva. „Vždy na to treba dvoch, nie je to len o jednom človeku. Samozrejme, láska, porozumenie, pochopenie a rešpekt – bez toho by to nešlo. Nie sú len dobré dni, ale v zlých dňoch to treba vydržať a vtedy sa ukáže, aký je ten vzťah pevný,“ prezrádza s pokorou. S blížiacimi sa sviatkami sme neobišli ani tému Vianoc, na ktoré je už Martin dobre pripravený. A na svojej drahej polovičke rozhodne nešetril!

