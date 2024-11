Otvorenie podniku: Gregorová so zajačikom a TAKTO ste mladé herečky z Druhej šance ešte nevideli!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera sa konalo otvorenie jednej z reštaurácii v Bratislave. Na párty nechýbalo množstvo celebrít. Do spoločnosti po dlhej dobe zavítala aj herečka Hana Gregorová (72) so zajačikom Ondřejom Koptíkom (39). No a takto ste herečky z Druhej šance ešte nevideli!