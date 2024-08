Šokovaný Brzobohatý po súde s Kuchařovou: Absolútne ZNECHUTENÝ... Ospravedlňujem sa za svoju bývalú ženu!

(Zdroj: Instagram T.G.B.)

„To napokon vypovedá o všetkom. To je prejav totálneho disrešpektu. Ako voči tejto inštitúcii a voči celému tomuto, čo ona sama spôsobila, vytvorila. Vo chvíli, kedy si nevážim ničoho, niekoho, tak sa takto správam. Napokon disrešpekt je práve presne ten dôvod, prečo sme sa rozišli,“ vyjadril sa pre Super.cz na margo toho, že jeho ex neprišla. Na súde ju zastupovala iba právnička.

Pojednávanie trvalo dlhých 5 hodín, počas ktorých sudca čítal komunikáciu medzi Kuchařovou a novinárom. V tej okrem iného modelka popisuje, ako sa Brzobohatého rodina, najmä jeho mama Hana Gregorová, snaží všemožne skrývať jeho skutočnú sexuálnu orientáciu. Narážala tým na hudobníkovu obľubu prezliekať sa za drag queen. No a Ondřej neskrýval znechutenie.

„Rada vecí ma prekvapila, aká obrovská zákernosť v nej je. Je to šokujúce. Je hrozné zistiť, že ste žili s niekym, koho vlastne vôbec nepoznáte. Tú anuláciu cirkevného sobášu podám asi najskôr ja. Hlavne nech to skončí. Je to parazitujúce na mojom živote. Už nechce, aby sa ma to dotýkalo. Nemôžem uveriť tomu, že som s takým človekom trávil najintímnejšie chvíle v živote. Nemôžem uveriť, že tento človek bol schopný naše najintímnejšie veci preposlať bulvárnemu novinárovi,“ pokračoval.

„Ja som tam počul absolútne šialené nezmysly a keď som premýšľal, keď predo mňa postavíte mikrofóny, čo poviem, tak ja poviem, že by som sa chcel ospravedlniť za svoju bývalú ženu, pretože kvôli nej ste teraz vy tu premárnili svoj životný čas, ktorý je najdrahší v živote. Mohli ste byť niekde pri vode a mohlo vám byť pekne. Čo si odnášam, je, že to najdrahšie v živote je čas a veľmi dobre uvažujte nad tým, do koho ho investujete,“ dodal Brzobohatý. Pojednávanie bolo odročené na 21. augusta.