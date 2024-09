Jasmina Alagič a Patrik Vrbovský (Zdroj: Facebook JA)

V utorok sa konalo otvorenie novej estetickej kliniky v Malackách, o ktorej už dlhšie snívala vizážistka Júlia Švehlová. Slávnostná otváračka sa nemohla zaobísť bez známych osobností, medzi ktorými nechýbala ani Jasmina Alagič Vrbovská, ktorá prišla doslova rozžiarená. „Máme úžasné obdobie, lebo v sobotu mal Patrik megaúspešný koncert…“, narážala na koncert v pražskej O2 aréne. Ten dopadol aj nad očakávanie samotného Rytmusa, takže si celá rodinka dopriala zaslúžený oddych. „Letíme do Disneylandu, tešíme sa, že si konečne užijeme pár dní spolu ako rodina, tým, že sme alp rodina teraz vôbec nefungovali, takže sme takí spokojní“, zverila sa Jasmina.

Na koncerte bola nielen Jasmina s kamarátmi, ale aj ich syn Sanel. „Prvýkrát videl svojho otca vystupovať, to boli úplné slzy…“ hovorí Jasmina, ktorú koncert dohnal až k slzám niekoľkokrát. „Sanel bol úplne hotový… keď začala prvá pieseň, tak skákal, ale potom to pozeral z pohľadu hudobníka… také otázky dával Patrikovi, čo by mňa v živote nenapadli…“ nadchýnala sa moderátorka. Tá má však na otázku, či by sa na pódiu niekedy neocitol aj Sanel, veľmi jednoznačnú odpoveď. Ako priznala, na pódium by totiž ich syn mal chuť vybehnúť, ale...

Rytmus dojal Jasminu k slzám: Čím dlhšie pozerala, tým viac plakala! (Zdroj: NL/TH)