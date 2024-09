Jasmina Alagič sa vyjadrila k ZHORENÉMU AUTU: Firma, od ktorej ho kúpili, ZAVÁDZA!

Jasmina Alagič (Zdroj: archív R/Ján Zemiar)

Hoci k nehode došlo ešte začiatkom roka, na verejnosť sa informácia dostala až v polovici júla. „Počas jazdy na diaľnici na D1 z Prahy do Bratislavy mi vybuchlo niečo v podvozku, následne na to mi vypol motor a cez okno som videl, že začínajú šľahať plamene,“ vyjadril sa vtedy pre Topky.sk Rytmus. „Pred zastavením auta mi už začal stúpať dym do interiéru,“ dodal.

Dvojica sa viac k nehode s odstupom času nevracala... Tentokrát však Jasmina urobila výnimku. Firma, od ktorej auto kúpili, totiž vydala vyhlásenie. „Zákazník požiadal po vzniku poškodenia jeho vozidla o poskytnutie nového vozidla za poškodené vozidlo. V rámci riešenia vzniknutej škodovej situácie boli zákazníkovi poskytnuté ale aj iné a ešte výhodnejšie možnosti, dokonca nové vozidlo Range Rover namiesto Defender. Všetky možnosti zákazník nepochopiteľne odmietol,“ napísali na sociálnej sieti.

Patrikovi Rytmus Vrbovskému na diaľnici zhorelo auto (Zdroj: archív R)

No a Alagič s týmto vyhlásením nesúhlasí a tvrdí, že firma zavádza. „Asi je každému jasné, že prečo sme odmietli Range Rover. Pretože ak sme si my raz objednali, napríklad, mikrovlnku a oni nám ponúknu umývačku, tak my ju nechceme. Prečo by sme ju mali brať? Oni nám neponúkli ten Range Rover zadarmo. My by sme ho normálne splácali,“ vysvetlila na sociálnej sieti moderátorka.

Od januára vraj rodina spláca zhorené auto, ktoré je odstavené za spomínanou firmou. „Jediné čo sme chceli je, aby sme to mohli uzavrieť, aby vyplatili poisťovňu a to je celé. A nie že auto vybuchne v januári a my ho dodnes splácane, práve kvôli tomu, že firma neuviedla žiadne konečné stanovisko, na ktorom by sme sa zhodli,“ dodala.

