Majself s Júliou začali spolu bývať po druhom rande: Príbeh ako z romantickej idylky!

Majself s manželkou Júliou Švehlovou (Zdroj: Ján Zemiar)

Vizážistka Júlia Švehlová, ktorá sa do povedomia divákov dostala vďaka šou Nákupné maniačky, sa vo svete krásy pohybuje dlhé roky. Teraz však posunula latku vyššie a plní si svoj obrovský sen. Stala sa totiž majiteľkou vlastnej estetickej kliniky. Na otvorení sa to hemžilo známymi osobnosťami a Júlia si na svoju adresu vypočula mnoho krásnych slov. „Veľmi to bolo emotívne a som naozaj šťastná za tento okamih.“

Prečítajte si tiež Veľký deň tváre z Jojky: Štýlová Jasmina, NEštýlový MMA zápasník a… Markizák ukázal rodinku!

Šťastie však našla aj po boku svojho manžela, ktorý z krásnej manželky za celý čas nespustil oči a nešetril superlatívmi. „Ja som bol šťastný, keď s tým prišla domov, lebo od 15-tich rokov pracuje v tomto beauty priemysle a vždy som ju obdivoval. Keď sme sa dali dokopy, tak vec, ktorá má na nej okrem sebavedomia a energie priťahovala, bola, že bola fantastická vo svojej práci... Jednak sa mi páčil objekt, ale bola veľmi šikovná a teším sa, že sa posunula na to miesto, o ktorom vždy snívala,“ dodáva raper, ktorý je svojej manželke obrovskou oporou a podporuje ju vo všetkých rozhodnutiach.

Manželia majú vskutku krásny vzťah a stoja po svojom boku už viac ako šestnásť rokov. V spomienkach sa však vrátili do svojich začiatkov, ktoré boli doslova ako z romantického filmu. „Je to taký zamotaný príbeh, myslím si, že je až taký rozprávkový. Miško prišiel do podniku, do ktorého v živote nechodil, nikdy nechodil na diskotéky, ja som tam tak isto nemala byť, objavila som sa tam úplne náhodne a stretli sme sa tam medzi dverami,“ popisuje osudové stretnutie dvojica. „My sme sa poznali od detstva, ale že to takto dopadne, to netušil ani jeden z nás. Bývali sme od seba 200 m, ale hlbší kontakt prišiel až okolo dvadsiatich rokov.“

Sympatie boli na oboch stranách, my sme však boli zvedaví, kto koho „ulovil“? „Myslím, že tá energia bola taká vzájomná, ale tým, že sme sa poznali, tak som mala strach. Toto sa mi ešte nikdy nestalo, ale on bol proste tak neodbytný ten večer, že proste to už ináč nešlo,“ prezrádza s úsmevom na tvári Júlia. Avšak to, čo prezradila potom, prekvapilo aj nás. Dvojica to totiž vzala naozaj zhurta. „U nás to išlo veľmi rýchly spádom. My sme začali spolu veľmi rýchlo bývať,“ šokujú manželia, ktorí aj po 16-tich rokoch vzťahu žiaria šťastím. V rozhovore dokonca odhalili svoj recept na spokojný vzťah. Neuveríte, ako vyzerajú ich spoločné večery!

Majself s Júliou začali spolu bývať po druhom rande: Príbeh ako z romantickej idylky! (Zdroj: NL/TH)