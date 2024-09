Ján Koleník uzavrie povinnosti a ZDRHÁ zo Slovenska: Spiatočnú letenku nekupujem!

(Zdroj: Falcon)

BRATISLAVA - Zabalí to tu! Akonáhle Ján Koleník nakrúti všetky seriály, dotancuje šnúru Let´s Dance a bude mať chvíľu voľna, odíde do sveta. Nebude to však klasická dovolenka týždeň či dva. Dopraje si oveľa viac voľna a hlavne... ticha.