Jedna šanca a dosť?! Je fajn byť Koleníkov kamarát: TOTO robí, keď ide do tuhého

Ján Koleník stvárňuje primára, ktorý sa vyznačoval nulovou empatiou, nulovým súcitom a nulovou emocionálnou angažovanosťou. Avšak po tom, čo ho pacientov otec strelil do hlavy, sa jeho život zmenil. Zranenie mu síce vymazalo spomienky za posledných 12 rokov, získal však emocionálny rozmer. V reálnom živote si Koleník na svoju druhú šancu v živote nevedel spomenúť. Ide jeho život naozaj priamočiaro, bezbolestne a iba úspešne? „Nemôžem to tak trúfalo povedať, ani sa nechcem rúhať…“ povedal herec a dodal, že druhú šancu nevníma iba v negatívnom zmysle slova: „Dúfam, že ak dostanem alebo ak som dostal druhú šancu, tak to bolo preto, že som nesklamal.“

Určite sa mu však stalo, že sa niekedy s niekým pohádal alebo ho nejaký priateľ sklamal. Dáva takým ľuďom druhú šancu on sám?priznal a odpovedal aj na otázku, čo si najviac váži na svojich priateľoch.

