Koleník prezradil tajomstvo, o ktorom nahlas nehovorí: Priznal, koho najviac ľúbi!

Ján Koleník (Zdroj: Ján Zemiar)

Ján Koleník sa narodil 11. novembra 1979. Absolvoval osemročné športové gymnázium v Banskej Bystrici so zameraním na cudzie jazyky, 2 roky navštevoval Akadémiu umenia v Banskej Bystrici a nakoniec vyštudoval VŠMU v Bratislave. Po vysokej škole sa stal členom činoherného súboru SND. Pred televíznymi kamerami sa objavuje od roku 2005. Účinkoval v seriáloch Medzi nami, popularitu si získal v jojkárskom Paneláku. Nasledovali seriály Keby bolo keby, Kriminálka Staré Mesto, český seriál První republika. Ďalej to boli seriály Divoké kone, 1890, Za sklom, Oteckovia. V roku 2022 sa stal víťazom tanečnej šou Let´s Dance s tanečnou partnerkou Vandou Polákovou a v ôsmej sérii si sadol za porotcovský stolík.

Koleník, ktorý aktuálne hviezdi v Dunaji a Druhej šanci, patrí na Slovensku k špičke a ide doslova z projektu do projektu. Možno aj pracovná vyťaženosť je dôvodom, prečo sa obľúbený herec rád a často utieka domov k mame a sestrinej rodine. „Ja som úplne obyčajný syn a obyčajný súrodenec. Ja sa nemôžem doma tváriť, že som herec, ja som svoj, ja som ich a na tom sa nič nemení... To je na tom to najvzácnejšie a to čarovné,“ priznáva charizmatický herec úprimne a jedným dychom dodáva, že doma trávi veľa času so sestrou, neterou, aj s mamou a častokrát priloží aj pomocnú ruku k dielu. „Bežné činnosti, ktoré robíme všetci doma. Upratovanie a tak... Tieto veci robím,“ nebojí sa priznať.

Koleník je zárukou kvality a už neraz dokázal, že sa pýši nielen hereckými, ale aj neuveriteľnými tanečnými schopnosťami. A hoci sú jeho najbližší na neho pyšní, u nich doma sa nič nemení. „Oni zostali samozrejme mimoriadne skromní a vôbec sa nejako neprivilegujú, pretože robím takéto verejne viditeľné povolanie... Aj keby som bol úspešný lekár, boli by rovnako hrdí a nemení na tom povolanie herca absolútne nič,“ prezrádza herec. Ten má krásny vzťah so svojou neterou, ktorá tak trochu poškuľuje po umeleckej sfére. Rastie Koleníkovi v rodine herecká konkurencia?

Koleník - rodiny (Zdroj: NL/TH)