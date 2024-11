Pódium plné zvučných mien: Šou Love2Dance obohatia vicemajstri sveta Laura a Massimo Arcolin!

Laura a Massimo Arcolin (Zdroj: archív L.A.)

Ako špeciálni hostia sa k tanečnému ansambel pripoja renomovaní tanečníci Laura a Massimo Arcolin – vicemajstri sveta v latinskoamerických tancoch. Pripravte sa na pravú tanečnú chuťovku pre najnáročnejších!

Laura a Massimo, ktorí očarili publikum na celom svete svojou technikou a charizmou, prinesú do bratislavského Stars Auditoria nádherné vystúpenie, a predvedú svoje majstrovstvo naživo počas premiéry a predpremiéry. Pripoja sa tak k elitnému tímu profesionálnych tanečníkov zo Slovenska, Čiech a Francúzska.hovorí autorka projektu Katarína Jakeš.

„Love2Dance je unikátny projekt a nášmu srdcu veľmi blízky, pretože spája práve spoločenský tanec a divadlo. Spoločenský tanec je rôznorodý, je o rôznych kultúrach, o medziľudských vzťahoch, o živote, a preto si myslím, že to bude zážitok pre všetky typy ľudí, aj pre náročnejších divákov,“ vraví Laura Arcolinová, ktorá je s manželom ako tanečná dvojica na prvom mieste vo svetovom rebríčku. Taktiež boli trikrát vicemajstrami Európy profesionálov a tento rok sa stali víťazmi Asian toru 2024.

„Kreatívny tím je zárukou kvality a preto sme ani sekundu neváhali ísť do tejto spolupráce. Po rokoch skúseností s nimi si myslím, že Love2Dance bude veľmi úspešný nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, kam táto šou aj smeruje. Teší nás pracovať s profesionálnymi a talentovanými tanečníkmi a v tomto tíme sú samé esá. Každý z tanečníkov je niečím zaujímavý a predstavuje určitú rolu, je to priam napínavé sledovať ich príbeh vyjadrený tancom. Budeme sa smiať, možno aj báť a myslím si, že aj plakať. Bude to krásny zážitok a tešíme sa na to, že to budeme môcť zažiť spoločne s bratislavským publikom na doskách, ktoré znamenajú svet,” teší sa na tanečnú šou Laura Arcolinová.

