Mega ŠKANDÁL hviezdy markizáckeho Survivoru: HAJLOVALA na videu... Uff, takto sa teraz VYHOVÁRA!

(Zdroj: Tv Markíza)

PRAHA - Hana Gelnarová (23) sa u našich západných susedov preslávila účasťou v reality šou Like House, no Slováci ju spoznali až vďaka minuloročnej sérii markizáckeho Survivoru. Dlho tam však nezotrvala. Aktuálne hviezdi v klietke súťaže Clash of the Stars... No zdá sa, že aj tam to má nahnuté. Vyrobila totiž mega škandál!