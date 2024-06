CHÚLOSTIVÉ priznanie markizáckeho víťaza: ŽIADNA masturbácia!

Martin Mikýř Mikyska (Zdroj: TV Nova)

Ako sme vás pred časom na Topkách informovali, Survivor 2024 pozná svojho víťaza. Stal sa ním komik Mikýř. Ten na svojom youtube kanáli odhalil aj čosi zo zákulisia. Takto to je na ostrove s masturbáciou! „Koľkokrát si h*nil?" opýtal sa ho zvedavý fanúšik.

„Ani raz. 2,5 mesiaca bez čohokoľvek,“ dodal a ďalej pokračoval. „Bol tam jeden človek, ktorý toho hada vydojil, jedenkrát, ale musím povedať, že ako všetci z minulých sérií hovoria, že im po piatich dňoch prestáva fungovať a na to tam vôbec nemyslíš, tak si myslím, že to je len taká dymová clona, aby tam nebolo podozrenie, že sa tam bude párovať. Bolo to veľmi funkčné celú dobu, sny boli veľmi živé, chýbalo to, človek si na to občas spomenul,“ vyjadril sa na streame.

V tohtoročnom Survivore sa však hovorilo aj o nevere. Ornella Koktová to bonzla na dvoch súťažiacich - Nikolu a Filipa. „Mal plnú pusinku kecov. Nehovorím, že bol kocúr v trúbe, ale niečo prebehlo. V každom prípade to má byť dôvod, prečo odišiel. Dúfam, že mi nerozbije hubu,“ prezradila v relácii, ktorú má s Agátou. Zblížiť sa však mali aj ďalší, no a vyzerá to tak, že niektorí predsa mali len nekalé myšlienky.

V minulosti sa na tému masturbácie vyjadrovali napríklad Gábor Boráros a Fifo. MMA zápasník však priznal, že na to ani nepomyslel, rozmýšľali len nad hladom a jedlom. Fifo však povedal, že tieto mužské potreby chodili vykonávať do mora.