Nepríjemný suvenír z Thajska: Hviezdička z Markízy BOJUJE s infekciou... Rozšírila sa jej po tele!

Hanka Gelnárová (Zdroj: Instagram HG)

Dostať infekciu rozhodne nie je nič príjemné – môže spôsobiť zdravotné komplikácie, oslabiť organizmus a pokaziť bežné fungovanie. Hanka Gelnárová, známa z reality šou Surivovor, si nákazu doniesla priamo z Thajska. Známa Češka sa tam pripravuje na svoj zápas v klietke, ktorý ju zanedlho čaká. Do zahraničia cestuje pravidelne, no posledná návšteva nedopadla podľa predstáv.

„Začalo to už v januári, keď som bola v Thajsku – objavila sa mi zvláštna vyrážka na ruke. Nedalo sa to vytlačiť, bolelo to, ale myslela som si, že ide o podkožnú vyrážku. Po návrate do Česka som pokračovala v tréningu, aj keď ma ruka bolela a pri pohybe slabla. Nakoniec som zašla k lekárovi, pretože sme mali podozrenie, že som si odtiaľ priviezla infekciu,“ začala Hanka na úvod. Podľa jej slov lekári situáciu podcenili.

(Zdroj: Instagram HG)

„Lekár povedal, že ma pravdepodobne len niečo pohrýzlo, a predpísal mi antibiotiká. Nepomohli. Týždeň som bola úplne vyčerpaná. Pri ďalšej návšteve ma poslal na chirurgické odstránenie, kde mi ranu len mierne vyčistili a zalepili. Neurobili s tým nič zásadné. O týždeň to isté znova. Stav? Stále rovnaký. Rana bola otvorená a bolestivá. Pani doktorka tvrdila, že ide o zapálenú mazovú žľazu,“ opisuje Hanka.

„Medzitým som odišla späť do Thajska, kde sa mi, bohužiaľ, infekcia objavila aj na kolene, stehne a tvári. Na koleno si už takmer nemôžem kľaknúť. Preto som navštívila kliniku. Dostala som troje antibiotík, mastičky a ranu na ruke mi museli rovno otvoriť a zašiť, pretože tam bola infekcia už dlhšiu dobu,“ uzavrela influencerka, ktorá teraz musí na čas prerušiť tréningy a dodržiavať pokojový režim. FOTO jej zdravotného stavu nájdete v galérii. Zábery len pre silné povahy.