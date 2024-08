Rytmus sa vyjadril ku KONTROVERZNEJ téme: TAKTO by reagoval, keby sa jeho syn PREOPEROVAL na ženu!

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Patrik Rytmus Vrbovský (47) je úspešným slovenským raperom, no v prvom rade je milujúcim otcom syna Sanela (5) a manželom moderátorky Jasminy Alagič Vrbovskej (35). A práve v súvislosti so svojou rodinou sa vyjadril ku kontroverznej téme, ktorá aktuálne rozdeľuje spločnosť. Takto by reagoval, keby sa jeho syn preoperoval na ženu alebo by chcel žiť s chlapcom!