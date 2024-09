Jasmina Alagič si dala vybrať HRČKU: Prvé slová po operácii!

Jasmina Alagič (Zdroj: Ján Zemiar)

Jasmina Alagič sa pred časom rozhodla prehovoriť o svojom zdraví. V prsníku si totiž našla hrčku, ktorú si chcela dať vybrať. „Okrem týchto mojich predsavzatí, že teda začnem cvičiť, keď už budem mať režim, a teda keď už budem vedieť, kedy mám voľno, kedy je Sani v škôlke a tak ďalej a budem mať viac času pre seba, tak som si zaumienila aj ďalšie veci, a to je vybaviť si sono prsníkov,“ priznala moderátorka.

„Mám takú hrčku, ktorá sa mi tu kade-tade proste tak povaľuje, pochoduje a je to asi nejaký druh lipómu alebo čokoľvek, ale už to mám niekoľko rokov... Proste nič to nie je, nemalo by to byť nič, ale ja som proste strachoprd, ale som si povedala, že tak sa do r**i snažím ísť príkladom toho, že si ten život naozaj máme užívať, že chcem byť aj príkladom toho, že ktokoľvek s čímkoľvek otáľate, poďte so mnou do toho, urobte si termín, lebo ja sa tiež idem dať rozrezať,“ dodala.

No a ako aktuálne avizovala, už má po zákroku. Netajila sa tým, že mala veľký strach. „Už mám po, všetko sa to dalo prežiť. Samozrejme, že som bola extrémne hysterická a mali čo robiť, aby to ustáli, ale je to vonku a zajtra to ide na histológiu, ale všetko verím, že bude v poriadku," prezradila.