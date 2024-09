Rytmus po MEGA úspešnom koncerte: Plánuje s Jasminou ďalšie dieťa!

Patrik Rytmus Vrbovský a Jasmina Alagič

BRATISLAVA - Uplynulý víkend sa konal v pražskej O2 aréne Rytmusov životný koncert. Ten dopadol podľa predstáv, no a aktuálne raper prehovoril o plánoch do budúcnosti. Ďalšie dieťa?!

Patrik Rytmus Vrbovský je úspešný v tom, čo robí. Dôkazom toho je aj vypredaný koncert, ktorý sa konal uplynulý víkend v pražskej O2 aréne. Podporiť ho prišlo množstvo fanúšikov a na pódiu s ním vystúpili dlhoroční kolegovia z brandže. Napríklad Tina, Tomi Popovič, Anita Soul a nechýbala ani jeho expartnerka Dara Rolins. Nezabudnuteľné vystúpenie dopadlo podľa predstáv a jeho priaznivci odchádzali s úsmevami na tvárach.

Raperovi sa však nedarí len v pracovnom živote, ale aj v súkromí. Na dlhoročné manželstvo s moderátorkou Jasminou Alagič nedá dopustiť. Aj po 5 rokoch od svadby to u nich vyzerá ako čerstvá láska. Aj napriek pracovnej vyťaženosti si vždy nájdu čas na seba i na to, aby spolu odcestovali do zahraničia. Aktuálne sa nachádzajú v Paríži aj so svojím synom Sanelom. Vo Francúzsku sa rozhodli navštíviť Disneyland.

Na Instagrame sa však umelec rozhodol prehovoriť aj o ďalších plánoch do budúcnosti. Plánuje cestovať, a to do destinácii: „Dubaj, Thajsko, New York," ozrejmil. No a to, čo pokračovalo za tým, šokovalo nejedného človeka. „Kľudne aj bábo. Je tam toho veľa pekného," dodal. Vyzerá to tak, že Rytmus s Jasminou plánujú ďalšieho súrodenca pre svojho synčeka Sanela.

(Zdroj: Instagram J.A.V.)