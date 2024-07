ZVRAT v prípade ZRUŠENÉHO koncertu: Rytmus predsa len vystúpi... Vyjadril sa starosta Bardejova!

Patrik Rytmus Vrbovský (Zdroj: Vlado Anjel)

BARDEJOV - Vo štvrtok Patrik Rytmus Vrbovský oznámil, že ruší svoje vystúpenie v meste Bardejov. Dozvedel sa totiž, že sa stal obeťou klamstva. Ozvalo sa však samotné mesto a v "prípade" nastal zvrat. Rytmus predsa len vystúpi. Takto to celé bolo!

Patrik Rytmus Vrbovský vo štvrtok oznámil, že jeho plánované vystúpenie na jarmoku v Bardejove sa ruší. Bolo objednané agentúrou ešte vo februári tohto roka. Všetko riešil jeho manažér. No namiesto sumy 8 000 eur + DPH, sa na zmluve objavila suma 13 200 eur... Mnohí tak začali konšpirovať a hľadať spojitosť medzi vyššou sumou a raperovou podporou Petra Pellegriniho v prezidentských voľbách.

Primátorom Bardejova je totiž člen Hlasu Boris Hanučšak. V skutočnosti si však Rytmusov koncert objednávala agentúra. „Následne podľa všetkého táto agentúra alebo niekto z ľudí, ktorí s tým robili, predali môj koncert ďalej sponzorovi za 13 200 eur, neviem si predstaviť, ako inak sa táto suma dostala do nejakej zmluvy, ale nebol to môj dohodnutý honorár," uviedol v príspevku hudobník, ktorý sa rozhodol pre nezrovnalosti koncert skrátka zrušiť.

Mesto Bardejov však na svojom oficiálnom Facebook profile vydalo vyhlásenie, v ktorom celú situáciu objasnilo. Rapera vraj prostredníctvom jeho agenta oslovili ešte začiatkom roka. Dohodnutá suma za hodinové vystúpenie bola 9 600 eur s DPH. Následne sa mu však ozvala agentúra, ktorá si uňho objednala vystúpenie v tomto meste a hudobník objednávku potvrdil.

„Agentúra, ktorá následne mestu Bardejov ponúkla toto vystúpenie, zastupuje viacerých umelcov, a tak okrem Rytmusa „pribalila“ do ponuky aj vystúpenie predskokana, Alana Murína, ktorého taktiež zastupuje. Ako samospráva máme za to, že týmto postupom nás sprostredkovateľská agentúra uviedla do omylu, a zároveň týmto "pribalením" navýšila honorár za vystúpenia,“ dodalo mesto.

Po vysvetlení situácie sa napokon Rytmus a primátor Bardejova dohodli, že vystúpenie predsa len prebehne.