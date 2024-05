Mrcha z Dunaja Chlebcová: Šokujúci incident na ulici! AHA, čo sa jej opýtali Slováci

Barbora Chlebcová (Zdroj: Ján Zemiar)

Barbora Chlebcová prišla v spoločnosti Lesany Krauskovej a Filipa Šebestu na otvorenie výstavy fotografií Alfonza Muchu do Piešťan. Nemohla si to nechať ujsť, lebo jeho tvorba sa jej spája s detstvom. „Priviedla ma sem výstava Alfonza Muchu, ja ho má veľmi rada. Secesia je krásna práve pre tie kvety, pre tú snovosť. Podľa mňa nie je socialistická domácnosť, v ktorej by Mucha nevisel, minimálne ako plagát, aj my sme ho doma mali…“, vraví herečka, ktorá by možno dobu, v ktorej žije nemenila, ale mesto áno: „Taký Paríž, to by som si určite vedela predstaviť!“ Skvelé sú však aj Piešťany, kde ju už v detskom veku balili do bahna kvôli nakrúcaniu rozprávky. „Tu sa vznáša atmosféra totálneho pokoja, relaxu a príjemnej atmosféry. Tu je úžasná energia, sem stačí prísť a človek relaxuje už len tým, že sedí pri rieke na káve“, rozplýva sa herečka.

Keď však hovoríme o rieke, nemožno nespomenúť seriál Dunaj, k vašim službám, kde hrá Barbora poriadnu mrchu. Pýtali sme sa teda na reakcie okolia a či jej ešte nikto z divákov na ulici nevynadal. Počúvajte, čo povedala... a pýtali sme sa aj na to, či ju rovnako nemajú radi ani seriáloví kolegovia.

Chlebcová (Zdroj: NL/Ján Zemiar)