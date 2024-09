Klaus z Dunaja príde o všetky čriepky citu: Stojí Koleníka viac síl pri nakrúcaní Walter alebo Andrej?

Ján Koleník (Zdroj: Tv Markíza)

Ján Koleník hrá súčasne v dvoch seriáloch. V seriáli Dunaj, k vašim službám hrá takmer bezcitného Waltera, kým v seriáli Druhá šanca je zase on tým lekárom a primárom, ktorému extrémne záleží na životoch pacientov. Obidve postavy vyžadujú prípravu a dokonalé herecké stvárnenie, jedna z nich si však predsalen vyžaduje viac úsilia. „S Andrejom sa dokážem viac stotožniť v prežívaní, v chápaní druhých. Walter je človek, pri ktorom absentuje pochopenie pre druhých aj nejaká ľudskosť… preto ma aj Andrej stojí viac síl,“ priznal Koleník a doplnil, prečo je to tak: „Keďže kritizujem Waltera, aj celú tú dobu, aj celú idelológiu, ktorej je Walter zástanca, tak si dokážem od toho udržať väčší odstup, lebo sa na to dívam zvonka.“

Herec však zároveň uvádza, že v Dunaji ich čaká zaujímavá dejová línia, keďže do ich života príde rodinný príslušník, ktorého nikto nečakal… Čo všetko sa udeje, sledujte v seriáli Dunaj, k vašim službám vždy v utorok a štvrtok o 20.30 na Markíze. Druhú šancu si zase nenechajte ujsť každý pondelok o 20.30.

Koleník - Dunaj (Zdroj: NL/TH)