Slovenskú herečku NÁHLE hospitalizovali: Fúha, TOTO neznelo dobre!

Barbora Chlebcová (Zdroj: Ján Zemiar)

Barbora Chlebcová je Slovákom dobre známa z filmov či seriálov. Naposledy sa pripomenula v markizáckom počine Dunaj, k vašim službám. Teraz však museli ísť pracovné povinnosti na druhú koľaj, pretože náhle skončila na urgente v jednej z bratislavských nemocníc. „Zatiaľ neviem, čo mi je... ale dúfam, že to nebude nič vážne..." napísala v prvých momentoch.

Jej fanúšikovia sa začali o ňu obávať, no hneď, ako sa dalo, sa ozvala. „Ste všetci mega zlatí, toľko správ mi prišlo, až ma to dojalo," priznala a dodala, čo sa jej vlastne stalo. „Mala som podozrenie na akútnu pankreatitídu, ktorá sa našťastie nepotvrdila, vraj to bolo len silné podráždenie. Takže som doma, je mi lepšie, mám ďalšiu diétu a už ma žerú mrle," dodala.

(Zdroj: Instagram BCH)

Čo je akútna pankreatitída?

Je to náhle vzniknutý zápal podžalúdkovej žľazy (pankreasu), ktorý môže byť mierny alebo závažný. Pankreas je dôležitý orgán, ktorý pomáha tráviť potravu a reguluje hladinu cukru v krvi. Pri akútnej pankreatitíde dochádza k tomu, že tráviace enzýmy, ktoré pankreas produkuje, začnú poškodzovať samotnú žľazu.