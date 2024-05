Vedeli ste, že Matyáš Adamec aj spieva? AHA, ako reagoval na pálčivú otázku: Reakcia hovorí za všetko

Petra Dubayová a Matyáš Adamec na finále Let´s Dance (Zdroj: Ján Zemiar)

Matyáš Adamec nie je iba veľmi talentovaný tanečník. Hoci v tanečnej šou nezískal titul kráľa tanečného parketu, nežiali. Vie, že je to hlavne šou. S Petrou Dubayovou sa ocitli na tretej priečke a svoju tanečné partnerku pochválil nielen on, ale aj jej priateľ Vlado. „Bol šťastný, bol rád, že som sa dopracovala až do semifinále a že som to celé zvádla, a on so mnou“, priznala Petra a dodala, že jej partner je možno aj lepší tanečník ako ona.

Matyáš Adamec zasa prezradil, že ak by mal vybrať niekoho z účastníkov do tanečnej skupiny, kto by to bol. Z niektorých mien ostanete zaručene prekvapení. „Každý má svoje špecifické kúzlo, za mňa sú to dobrí tanečníci v tom svojom, som extrémny fanúšik…“ prezradil mená, kto sa mu páči, aj keď - úprimne - ten tanec nebol stopercentný. Spýtali sme sa aj na to, že ak by ešte stále fungoval výmenný obchod ako v minulosti, čo by vymenil za čo medzi ľuďmi, ktorí tancovali v šou. Pravdou však je, že ho baví nielen tanec, ale aj spev. Naozaj rozbehne spevácku kariéru? Alebo sa dá na herectvo a bude konkurovať Petre? Počúvajte, dozviete sa.

Dubayová-finále (Zdroj: NL/TH)