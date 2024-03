ZÁKULISIE Let's Dance: Jakab v SLZÁCH, Kocianová v náručí finančníka a... Fúha!

Takto to vyzeralo v zákulisí! (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera večer odštartovala na markizáckych obrazovkách 9. séria Let's Dance. Tanečníci predviedli famózne výkony, z hľadiska sa zakaždým ozýval potlesk - jednoducho to bolo veľkolepé! Pozrite sa spolu s nami ako vyzeralo zákulisie šou!

9. séria Let's Dance odštartovala! Profesionálni tanečníci spolu s celebritami predviedli svoje výkony. Tie im hodnotila porota v zložení Ján Ďurovčík, Tatiana Drexler, Adela Vinczeová a špeciálny porotca - hviezda telenovely Divoký anjel, Facundo Arana.

Porota (Zdroj: Ján Zemiar)

Pozvanie na tanečnú šou aj tentokrát prijalo množstvo známych ľudí. Do hľadiska zasadol napríklad aj partner Hany Gregorovej, manžel Aničky Jakab Rakovskej či priateľ Michaely Kocianovej. Topmodelka si to po svojom tanci zamierila rovno za ním a skončila mu v náručí. Padlo vrúcne objatie či horúce bozky. Michaela svoju novú lásku vyviedla prvýkrát do spoločnosti minulý rok v septembri.

Michaela Kocianová s partnerom (Zdroj: Ján Zemiar)

Robo Jakab skončil po Aničkinon tanci v slzách. Bolo na ňom vidno, že je na svoju manželku nesmierne hrdý.

Robo Jakab v slzách (Zdroj: Ján Zemiar)

No a v Inchebe to nebolo len o dojemných chvíľach, ale na parkete bolo aj poriadne horúco! Je obvyklé, že ženy pri rýchlych tancoch ukážu svoje telo. To predviedla aj speváčka Tina či tanečníčka Natália Glosíková. Svoje zadky ukázali v plnej paráde. Fotografie nájdete v galérii vyšsie! Príchody si môžete pozrieť vo videu nižšie.

Príchody známych osobností na 1. kolo Let's Dance (Zdroj: Ján Zemiar)