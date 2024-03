FOTO z koberca: Tehotná snúbenica Ďuricu, Rapantová s holandským manželom… SEXI hviezda Dunaja!

(Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Včera na obrazovkách televízie Markíza odštartovala nová séria tanečnej šou Let's Dance prvým kolom. To si nenechalo ujsť obrovské množstvo známych osobností. A tí sa do spoločnosti patrične vymódili. Snúbenica tancujúceho futbalistu Jána Ďuricu, Diana Kačurová, ukázala tehotenské bruško, moderátorka Hana Rapantová prišla aj so svojím holandským manželom a... Hviezda seriálu Dunaj Sarah Arató šokovala poriadne odvážnymi šatami!