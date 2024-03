1. kolo Let's Dance: Drexler v SLZÁCH, topmodelka priznala ťažkú DIAGNÓZU a… Toto bol OD*B!

(Zdroj: TV Markíza)

Ako to už býva zvykom, veľkolepý večer začal spoločným tanečným číslom umelcov z KRS Movement a tanečníkov, ktorí súťažia po boku celebrít. Ich výkon dostal aj Tatianu Drexler, ktorá priznala, že si počas generálky poplakala. „Ja som vošla, oni práve tancovali to úvodné číslo a ja som 20 minut plakala," prezradila v úvode porotkyňa.

Ako zlatý klinec si počas tohto večera do porotcovského kresla zasadol aj herec Facundo Arana. „Bol som už tu na Slovensku a to kvôli Dominike Kavaschovej," zaspomínal si, čím narážal na prekvapenie v šou 2 na 1, kedy prišiel ako tajné prekvapenie pre spomínanú sympatickú herečku. „Viem, že všetci, ktorí budú dnes tancovať na parkete, sa pripravovali týždne a to skutočne pre mňa znamená radosť. Veľmi sa na to teším. My ako porotcovia musíme nájsť slabé miesta, chyby... Nebude to ľahké, ale toto je práca, ktorú budem dnes vykonávať ako porotca," povedala hviezda telenoviel.

(Zdroj: TV Markíza)

Prvé súťažné číslo večera odtancoval Juraj Loj s jeho partnerkou Natáliou Horváthovou. Spoločne predviedli prekrásny waltz, ktorý porota ohodnotila na 23 bodov. „Juraj, Natália.. Je to úžasné vidieť dvoch umelcov, ako sa takto prepoja," pochválil ich Facundo Arana, ktorý im za ich výkon dokonca aj poďakoval a Ďurovčík tento pár označil ako favoritov na finále, ale... „Toto bol od*b," vyhlásil. „Zodpovedne môžem prehlásiť, že pred nami stojí horúci favorit na finále so všetkým, čo k tomu patrí. Tákych horúcich favoritov sme tu už mali, aby si neskončil v najbližšom kole, pretože to bol regulérne od*b. Ty si vsadil na svoj úžasný výraz, na contamporary začiatok, lyrická hudba, nič nepokaziť... Toto je obrovský talent, ale s týmto u mňa neprejdeš," dodal Ďurovčík.