Moderátorka z Markízy BONZOVALA na Vinczeho: Robia si ZLE a NAPRIEK!

Viktor Vincze a Lucia Hlaváčková (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Slovenská moderátorka Lucia Hlaváčková je opäť súčasťou markizáckeho projektu Let's Dance a po jej boku je tradične jej kolega Viktor Vincze. V rozhovore nám okrem iného prezradila, ako sa jej s ním moderuje a aj to, že si robia napriek a to najmä keď...

Tanečná horúčka zachvátila Slovensko, keďže TV Markíza je tu opäť v poradí už s 9. sériou Let's Dance. Aj keď v programe nastali určité zmeny, moderátorské pozície zostali nemenné, a tak televíznym divákom sa prihovára moderátorské duo Viktor Vincze a Lucia Hlaváčková. A práve tá nám na svojho kolegu nabonzovala. Lucia, tak aký Viktor je?

„Je skvelý, pretože na čom sa dohodneme, to platí a keby náhodou nie, že by niekto niečo urobil nechtiac, ako bolo dohodnuté, tak sa nerozhádže a pokračujeme ďalej. Čiže vie podržať ako moderátorsky partner a je aj veľmi fajn, čo sa týka takej tej súkromnej stránky,“ na úvod Lucia nešetrila slovami chváli, ale neskôr sa to začalo uberať iným smerom.

„Nie každý o ňom vie, že je vtipný extrémne a má rád iróniu,“ poznamenala moderátorka a potom to prišlo. „Ja mu chcem také opičky vždy robiť, lebo tiež vie podpichovať a robí "zle" a to nás myslím si aj baví,“ vyjadrila sa Lucia a ako aj ona samotná prehlásila, ľúbia sa navzájom doberať a robiť si napriek a niekedy je to veru aj cez čiaru. Pri akých situáciách to býva a kde najčastejšie, sa už dozviete z nášho rozhovoru.

