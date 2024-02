Wanda Adamik Hrycová (Zdroj: RTVS)

BRATISLAVA - Producentka Wanda Hrycová si nenechala ujsť bratislavskú premiéru filmu Vojna policajtov, ktorá sa vracia do obdobia 90-tych rokov.

Wanda Hrycová má vo svojom portfóliu skvelé filmy, čím sa zaradila medzi úspešné producentky. Je teda jasné, že si rada pozrie aj tvorbu konkurencie či kolegov, a to bol aj dôvod účasti na premiére Vojny policajtov. Politického thrilleru Rudolfa Biermanna, ktorý vznikol z pera úspešného novinára a spisovateľa Arpáda Soltésza. Príbeh sa odohráva počas mečiarizmu v košickom podsvetí 90-tych rokov. Diváci teda môžu nahliadnuť do reality nášho života, o ktorej možno ani len netušili alebo radšej tušiť nechceli. Wanda v tomto období prežívala krásne tínedžerské roky, takže veľa vecí išlo mimo nej: “Ja som si žila veľmi veselý, divoký, ale krásny život“, zaspomínala si. Krásny život si vraj žije aj teraz vďaka rodine, ktorej kraľujú traja synovia. Oveľa horšie však vníma to, čo sa deje v našej krajine: „Som z toho veľmi nešťastná… Nemám z toho dobrý pocit“. A ktorú ľudskú vlastnosť považuje za neprijateľnú? Dozviete sa vo videu.

Wanda Hrycová má hlavu v smútku: Som veľmi nešťastná, bojím sa! (Zdroj: NL/Vlado Anjel)