Wimmer o výlete v Amerike s Ivanom Letkom: ÚTEK pred policajtmi a párty v Los Angeles!

Štefanovi Wimmerovi sa celý život zázračne darilo, dokázal totiž uspokojiť dopyt ľudí po zábave a byť pritom originálny. Preňho aj obyčajný krst knihy alebo CD-čka nie je iba povinnosť, ale takpovediac „divadlo“, ktoré si dokáže vychutnať. Tak to bolo aj s CD-čkom Dôchodcovia, kde účinkoval aj Ivan Letko: „On toho dôchodcu vôbec nemusel hrať, bol ako bol, to nemalo žiadnu chybu. Lepší interpret sa na Slovensku ani nemohol nájsť“. Štefanovi sa to páčilo, tak to upravil a začal vydávať CD-čka. Jedného dňa Ivana Letka doslova šokoval: „Prekvapím ťa, idem to CD-čko krstiť do Ameriky“. Krstým otcom bol Tibor Bártfay a boli tam aj Noga, Skrúcaný, Piško, Peteraj, Gurka, celá plejáda ľudí, ktorí boli vtedy na výslní. Producent to chcel krstiť v Las Vegas, ale išli na výlet na Grand Canyon a keď videl tú scenériu, povedal si, že krst prebehne práve tam. Aj keď nemali povolenie, krst prebehol. Bolo to v roku 2000 a nešlo iba o krst tohto CD-čka. Zaspomínajte si spolu s Wimmerom na krásne časy počas pracovnej cesty v Amerike a vypočujte si aj dojemné slová o Ivanovi Letkovi.

