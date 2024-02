(Zdroj: Ján Zemiar)

Svetoznáma tatérka Ivana Beláková je opäť na Slovensku! Nielenže sa sem vždy rada vracia, ale prišla oznámiť aj novinky, ktoré ju čakajú tento rok: „Mám tu rodinu, rada ich navštívim, uvidím mojich priateľov, vždy spájam príjemné s užitočným,“ usmieva sa Ivana a ponúka nám svoju kávu. „Ja kávu pijem od svojich desiatich rokov“, prekvapuje priznaním a zároveň prezrádza zaujímavé číslo, koľko šálok tohto moku denne vypije.

Na Slovensko zavítala znovu aj jej priateľka Veronika, s ktorou Ivana tvorí pár už 6 rokov: „Odkedy mám Veroniku, tak je to moja priorita, aby som ju všade so sebou brala. Lebo chcem zdieľať ten život s ňou. Keď som bola na vrchole kariéry, lietala som okolo sveta a vždy som bola sama,“ vrátila sa do minulosti a teší sa z toho, že pocit osamelosti už nemusí prežívať. Plánujú ale svoj vzťah posunúť aj ďalej? Ivana otvorene prehovorila o ich spoločných plánoch a netajila sa ani tým, že presne vie, kde to bude, keď to bude...

Tatérka Beláková pije kávu od 10 rokov: NÁSLEDKY sa prejavili až teraz! (Zdroj: NL/Ján Zemiar)