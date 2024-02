Porotkyňa v Nákupných maniačkach NALOŽILA súťažiacej: Tá vracia úder... Poriadne DRSNÝ ODKAZ!

(Zdroj: Tv Joj/Instagram E.F.)

Módny štýl a kúsky, ktoré si Jana Kállayová počas svojho dňa nakúpila, sa porotkyni Eme Fajnor vôbec nepáčili. Na adresu súťažiacej tak nešetrila slovami kritiky. Vypočula si ju na adresu svojho šatníka: „Tieto saká s vyhrnutými rukávmi patria do každého sedliackeho šatníka,“ ale aj čerstvo nakúpených kúskov.

Eme sa nepáčila kombinácia červenej lesklej kabelky, ktorú nazvala nechutnou a vysokých červených čižiem. „Ja vyzývam módnych bohov, aby zasiahli, pretože toto nemôžu dovoliť, aby si na seba obliekla. Teda obula... Tie čižmy, no do tej kabelky už iba kondómy, naozaj. Toto čo je?“ zahlásila pred kamerami módna porotkyňa.

No a práve tieto slová dožrali súťažiacu najviac. Fajnor sa preto rozhodla poslať poriadne drsný odkaz: „Ako módna porotkyňa by si mohla nechať takéto slová ako kondóm u seba v spálni, to jej vyjadrovanie v TV sa absolútne nehodí. Odkazujem jej, nech radšej kreslí návrhy, obšíva bábiky, ako to robila v detstve,“ začala ešte jemne Kállayová.

Potom sa však poriadne rozohnila. „Na to, že má 26 rokov, vyzerá na 40! A určite keď ju stretnem, jej kondóm podarujem, ak ho bude mať kde použiť, keďže na tú veľrybu by vyskočil sotva aj zdatný muž. Ema Fajnor, keď sme natáčali, si mi to mala povedať a kondóm natiahnem na hlavu ja tebe,“ dodala rozzúrená Jana, ktorá s takýmto drsným hodnotením svojho outfitu zrejme nerátala. A čo si o ňom myslíte vy?