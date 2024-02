Andrej Bičan v relácii Vtip za stovku (Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Ondrej Kandráč a Filip Tůma, dvaja exkluzívni hostia, dve kategórie diváckych vtipov. Okrem toho perfektné príhody zo života, skvelá hudba a vtipná hraná scénka na koniec so stálym hosťom Ferom Joke. To je nová zábavná šou Vtip za stovku.

V každej epizóde môžu diváci vidieť dve oblasti, z ktorej vtip bude pochádzať. Môžete sa teda tešiť na vtipy o poľovníkoch, svokrách, deťoch, zvieratkách, učiteľkách, doktoroch... A práve z vyšetrenia na kolonoskopii je príbeh Andreja Bičana. Hrozila mu totiž rakovina hrubého čreva, preto sľúbil pánu Bohu, že už nebude piť. A odvtedy nepije. Dnes na zákrok spomína s úsmevom, vtedy mu však do smiechu nebolo: "Zistili nález, našli mi tam 3 centimetrového mimozemšťana, ktorého bolo treba hneď operovať... tak si prečítaš veľmi rýchlo, že rakovina hrubého čreva je najrozšírenejšou v Eruópe, máme najväčšiu mortalitu... Tak povyštikával to von a hovorí, všetko paráda, akurát puklo čreva, musíme to zašiť..." A keď prišiel chirurg, pozerá na Andreja a žartuje: "Pán Bičan, to nie je ako Piati proti piatim", smeje sa dnes Bičan a rozpráva aj o zavadzajúcich semenníkoch. To sme ešte len v prvej minúte videa a keď budete počúvať ďalšie skoro tri minúty, budete sa za bruchá chytať podobne ako Filip Tůma, ktorého hurónsky smiech vás odrovná. A to iste aj pri sledovaní relácie Vtip za stovku v piatok o 20.40 na JOJ-ke.

Bičanov zdravotný problém: VOTRELEC v tele... Akútna operácia! (Zdroj: TV JOJ)