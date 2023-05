VOJNA farmárok pre zrušený zápas: VYTRIESKAM ŤA na ulici bez pravidiel!

Keď organizátori Fight Night Challenge informovali, že sa v ringu stretnú exfarmárky Monika Haklová a Dagmar Kubinová, mnohí sa na tento zápas tešili. Veď hoci je účastníčka 2. série Farmy aktívnou športovkyňou, má viditeľne menej kíl a oproti súperke aj úplne inú stavbu tela. Diváci tak netušili, čo od nej môžu čakať.

Z boja však napokon zišlo - trojnásobná mamička si počas tréningu zlomila rebro. No organizátori Dagmar takmer okamžite našli za zranenú súperku náhradu. Povolali k nej ďalšiu účastníčku Farmy, Janu Zemanovú, ktorú diváci poznajú ešte pod priezviskom Kállayová. Tá sa na zápas veľmi tešila a tvrdo sa pripravovala.

Päť dní pred podujatím sa však zranila aj ona. Na veľké sklamanie divákov tak musel byť zápas zrušený. „Pozor, zápas Kubinová vs. Zemanová je zrušený. Podobné správy vždy oznamujeme s veľkou ľútosťou, Jana nebude môcť nastúpiť do ringu na Fight Night Challenge 4 kvôli zraneniu,“ informovali organizátori na sociálnej sieti Instagram. Na to zareagovala aj samotná Kubinová, ktorá sa tak dlhé mesiace pripravovala zbytočne.

„Nemám už k tomu slov, dúfam, že sa veľmi rýchlo v tom ringu vidíme, minimálne na Fight Night Challenge 5. Určite o to budem bojovať, pretože prešla som si veľmi tvrdou prípravou, naozaj som sa pripravovala zodpovedne, zhadzovala som váhu a proste dozvedela som sa to len chvíľku pred vami, že ten zápas sa ruší, pretože opäť ďalšie zranenie,“ vyjadrila sa Dagmar.

„Ja neviem, čo tie dievčatá robia - jedna si zlomí rebro a tak či tak ide na jumping a letí si do Dubaja. Tak neviem, je to trochu zavádzajúce. Mám na to svoj názor... A táto druhá... Dúfam, že do päťky mi vyberiete niečo, čo nebude vyplakávať, nebude to grambľavé a stretneme sa tam, pretože ja sa teraz o to viac pripravím, nastavím si mindset,“ odkázala organizátorom.

My sme v tejto súvislosti oslovili aj samotnú Zemanovú, nech nám prezradí, čo sa jej stalo. „V sobotu sme sa vybrali na kopec v Hainburgu, kde som mala náročný tréning do kopca a počas tréningu mi začala tŕpnuť noha. Tréner mi musel zabandážovať členok a musel ma na rukách zobrať dole do auta. Následne sme išli do nemocnice, kde mi spravili röntgen. Zistilo sa, že mám zápal šľachy a preťaženú nohu. Neodporúčal mi doktor ísť na zápas, aby som si neublížila. Momentálne beriem lieky od bolesti a na stiahnutie opuchu,“ vysvetlila pre Topky.sk Jana.

Na odvážne vyjadrenia svojej súperky zareagovala tiež. „Neprajem si, aby ma niekto, kto ma osobne nepozná, hádzal do jedného vreca, pretože ja som makala na sebe tvrdo a chcela som ísť na ten zápas aj so zraneným členkom. Ja neplačem, ja som žena bojovníčka. Tak keď je Dagmar hrdinka, pôjde so mnou do Fight Night Challenge 5,“ povedala Zemanová a súperku hneď oficiálne vyzvala.

„Týmto ju vyzývam, keď sa moja noha uzdraví, nech sa pripraví, aké jej bomby dám za to, ako sa vyjadrila na moju osobu, pretože ma nepozná. Som matka, veľa zlého som si prežila, tak nech nie je hrdinka cez médiá, lebo prisahám, že dôjdem ju vytrieskať aj na ulici bez pravidiel,“ zahlásila zjavne vytočená Jana.

Diváci Fight Night Challenge 4 sa však nemusia obávať, že si kvôli zrušenému zápasu vychutnajú o jeden menej. Organizátori už oznámili, že počet súbojov bude rovnaký. Namiesto Kubinovej a Zemanovej sa v ringu proti sebe postavia 27-ročný amatérsky zápasník zo Severného Macedónska Ilćo Kostovski a 21-ročný Zvolenčan Joseph Kostúr.

