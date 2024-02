ODVÁŽNE zábery jojkárskej porotkyne: Ukázala sa s 20-kilovou nadváhou!

Ema Fajnor (Zdroj: Instagram E.F.)

Ema Fajnor sa vám prihovára každý pracovný deň z jojkárskej relácie Nákupné maniačky. Jej temperament si zamilovali mnohí. Ženám sa na nej páči to, že aj keď nie je najštíhlejšia, svoju postavu miluje. No ako nám prezradila, plánuje tento rok schudnúť.

„Nemyslím si, že 26-ročná baba by mala mať 20-kilovú nadváhu. To, že v nich viem vyzerať dobre a viem to použiť v môj prospech, je druhá vec. Lebo si myslím, že mám k tomu zdravý prístup, ale určite by to telo mohlo byť napríklad zdravšie,“ zverila sa nám pred časom. Hovorí, že body positivity a zdravie by malo mať medzi sebou balans.

No a Ema sa aktuálne nachádza na dovolenke pri mori, kde predviedla svoje krivky v plnej paráde. Na sociálnu sieť Instagram zverejnila odvážne zábery. Takto ju na obrazovkách veruže neuvidíte! Fotografie nájdete v galérii vyššie.