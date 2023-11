Nemecko zriadi komisiu na riadenie migrácie: Azylantom obmedzí sociálne dávky

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Kancelár Olaf Scholz sa stretol s premiérmi spolkových krajín v pondelok v Berlíne, rokovania sa natiahli až do utorkových skorých ranných hodín. Nová komisia má vypracovať riešenia týkajúce sa riadenia migrácie a zlepšenia integrácie migrantov. Cieľom bude udržanie mieru v spoločnosti.

Nemecký kancelár Olaf Scholz pri vystupovaní z auta. (archívna snímka) (Zdroj: profimedia.sk)

V komisii by mali byť zástupcovia náboženských obcí, odborov, vedcov a organizácií, ktoré hája záujmy žiadateľov o azyl. Nie je však zrejmé, či by sa mali zapojiť aj zástupcovia opozície. V novom znení uznesenia totiž vynechali pojem "nadstranícky", ktorý sa tam pôvodne nachádzal.

Pripravujú sa aj obmedzenia sociálnych príspevkov. V prípade predĺženia azylového konania by mali žiadatelia dostávať iba základné dávky na stravu, ubytovanie a zdravotnú starostlivosť nie najviac 18 mesiacov ako doteraz, ale najviac 36 mesiacov. Teraz majú po roku a pol nárok na štandardné sociálne dávky, ktoré sú vyššie.Nemecká vláda zároveň informovala, že bude pokračovať v hraničných kontrolách na viacerých úsekoch nemeckých štátnych hraníc až do odvolania. V súčasnosti vykonáva kontroly na svojich hraniciach so Švajčiarskom, Českom, Poľskom a Rakúskom.