Detská hviezda Oteckov sa VRACIA na obrazovky Markízy: NOVÝ DŽOB v Teleráne!

Hviezda Oteckov získala nový džob v Teleráne. (Zdroj: TV Markíza)

Ešte pred pár mesiacmi kolovali médiami fotky jej vyšportovaného tela. Herečka Karin Qayumová sa totiž po skončení Oteckov vrhla na posilňovanie. No od samého začiatku tvrdila, že ide len o hobby. „Neplánujem súťažiť, pretože to by som musela mať striktné diéty, tréningy a hlavne veľký záväzok. Nechcem to robiť na profesionálnej úrovni,“ vyjadrila sa.

(Zdroj: TV Markíza)

Čomu sa však už profesionálne chce venovať, je zrejme práca v televízii. Markizácke Teleráno totiž dnes ráno informovalo, že bývalá detská hviezda seriálu Oteckovia je ich novou posilou. „Predstavujeme vám našu novú redaktorskú posilu v teame Teleráno. Karin Qayumová sa dnes hlási naživo z Incheby,“ zverejnili na sociálnych sieťach.

A divákom sa páči. „Mne sa páčila, aj jej tréma, pôsobila na mňa prirodzene, ako niekto, kto začína niečo nové! V tejto úlohe podľa mňa o pár týždňov bude ako doma a tréma pominie, držím jej veľmi palce!“ vyjadrila sa jedna zo sledujúcich. A ktovie, možno ju raz ako moderátorku čaká veľká kariéra - práve v Teleráne v rovnakom veku ako Karin totiž pred rokmi začínala aj Adela Vinczeová. Držíme palce!