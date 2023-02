Hviezda Oteckov návrat na obrazovky NEPLÁNUJE: Takto vidí svoju budúcnosť!

Rodáčke z Čajkova Márii Bartalos už v mladom veku učarovalo herecké umenie. Po tom, čo vyštudovala hudobno-dramatické konzervatórium, sa primárne venovala divadlu a neskôr prišlo aj na televízne úlohy. Za jej prvé skúsenosti spred kamier môžeme považovať epizódne účinkovanie v jojkárskych počinoch Panelák či Aféry.

Televízii Joj bola verná aj naďalej a svoj herecký talent ukázala v seriáli Andyho Krausa Pod povrchom, kde stvárňovala jednu z ústredných postáv. Netrvalo to dlho a Mary začala byť žiadaná. Zahrala si v niekoľkých známych kino-filmoch a po čase prešla ku konkurencii, kde zahviezdila v seriáli Oteckovia po boku Mareka Fašianga.

Jej herecká kariéra vyzerala sľubne, no keď Mary otehotnela, učinila rázne rozhodnutie a z týchto kruhov odišla. No a po viac ako troch rokoch, čo sa na televíznych obrazovkách neukázala, je viac než jasné, že sa chce poberať iným smerom. Potvrdila to aj v nedávnom rozhovore pre magazín Život. Práca herečky jej vraj nechýba.

„Nechýba, pretože všade hovorím, že som odišla akoby na svojom vrchole. Veľa projektov som robila naraz, bolo toho na mňa veľa, celé to bolo také vypäté. Myslím si, že to prišlo vo vhodnom období, keď som pociťovala, že už potrebujem spomaliť. Tehotenstvo bolo pre mňa vysnívané obdobie a vôbec som nemala potrebu vrátiť sa. Keď prišlo druhé bábätko, pochopila som, že toto si naozaj užívam. Nehovorím, že by som nič nechcela robiť, ale vrátiť sa k herectvu, to ma neláka,“ priznala.

Svoju budúcnosť už vidí v inej oblasti. Od kamier by sa postupom času chcela presunúť za mikrofón. „Vždy som napríklad chcela viac využívať svoj hlas. Nemyslím teraz na spev, ale skôr na dabing. Možno na rádio. To je pre mňa taká veľká výzva, keďže je to naživo a človek potrebuje moderátorské schopnosti, ktoré ja ešte nemám. Rada sa učím nové veci, to by ma možno bavilo. Ale momentálne nie som pripravená vrátiť sa do práce v plnej miere,“ dodala. A tak zrejme po nejakom čase nebude žiadnym prekvapením, ak jej hlas budete počuť či už v rádiu, alebo prepožičaný televíznej postave.