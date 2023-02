DESIVÝ zážitok slovenského herca: Zacítil dym a... Byt ZHORENÝ DO TLA!

BRATISLAVA - Ten deň si bude pamätať zrejme už navždy! Situácia, ktorú musel zažiť na vlastnej koži sa nedeje každý deň. Počas toho ako bol doma iba zacítil dym a potom videl už len obrovské plamene. Byt zhorel úplne do tla.

Takúto situáciu by určite nechcel zažiť nikto. Slovenský herec Oliver Oswald, známy zo seriálu Oteckovia, sa podelil s desivým zážitkom spred pár dní. Počas bežného doobedia, kým bol ešte doma, zrazu zacítil unikajúci dym. Myslel si však, že niekto len griluje, čo by bolo ale dosť prekvapivé, keďže je len koniec februára.

V prvotných momentoch nevedel, odkiaľ kúdol ide, ale nakoniec to zistil. „Bol som doma, mal som otvorené balkónové okno, lebo som vetral a zrazu cítim nejaký dym. Tak idem sa pozrieť von na balkón, že asi niekto griluje a pozerám, že ten dym ide z nejakého bytu. Tak som sa rýchlo obliekol a rýchlo som vybehol dole,“ povedal.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram O.O.

V šoku ihneď zavolal príslušné zložky, ale tam to nekončilo. „Som volal hasičov, nech teda pošlú nejaké hasičské auto. A v tom, ako som dovolal, tak bol obrovský treskot v tom byte, rozleteli sa okná. Začal ten požiar stúpať, začali sme sa báť, že tí nad nimi, ten byt nad nimi, že do tla zhorí taktiež. Tak sme rýchlo volali ľuďom, ktorí tam bývajú, nech sa rýchlo pobalia a nech rýchlo zmiznú, že horí byt. Oni o tom ani nevedeli, to je na tom najhoršie,“ pokračoval.

S pomocou sa snažili evakuovať ľudí, ktorí žili vedľa alebo nad nimi. Ale nebolo to také jednoduché, pretože obyvatelia bytovky mali zhoršené podmienky videnia. Chodby boli totižto celé zadymené. Nakoniec ale všetko dobre dopadlo (teda asdpoň v rámci možností), pretože dorazila pomoc.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Instagram O.O.

Na miesto prišli 3 hasičské autá, 2 záchranky a 4 policajné vozidlá. Hasičom sa obrovské plamene podarilo zahasiť za necelé tri minúty, no, žiaľ byt sa im už zachrániť nepodarilo. Sám herec upozorňuje na to, aké je dôležité vždy pred odchodom skontrolovať všetky zariadenia, ktoré môžu zapríčiniť takúto hrozivú situáciu.