Premiéra posledného Heribanovho (†43) filmu: Minúta ticha a... Neprišiel NIKTO z blízkych kolegov!

Dano Heriban v snímke Muž, ktorý stál v ceste (Zdroj: Petr Kozlík pre film Muž, ktorý stál v ceste)

BRATISLAVA - V utorok večer sa v jednom z bratislavských kín konala premiéra posledného filmu zosnulého Dana Heribana. Ten nás opustil naozaj veľmi predčasne a jeho smrť zasiahla celú umeleckú obec. Mnohí by možno čakali, že si ho kolegovia prídu uctiť na spomínanú premiéru, ale nestalo sa tak. Prišlo len zopár známych tvárí, no z blízkych priateľov nikto! Ani vdova Kamila Heribanová.

Obľúbený slovenský herec Dano Heriban naposledy vydýchol 24. mája. Jeho predčasná smrť zasiahla celú umeleckú obec. Mnohí ani na sociálnych neskrývali smútok za svojím dlhoročným kolegom a kamarátom, s ktorým sa pravidelne stretávali na pľaci.

Pred smrťou mal veľké plány, natáčal mnoho nových projektov. Jedným z nich bol aj jeho posledný film Muž, ktorý stál v ceste, ktorý mal v týchto dňoch premiéru v jednom z bratislavských kín. V počine stvárňoval kľúčovú postavu československých dejín - Alexandra Dubčeka.

Mnohí by možno čakali, že na jeho počesť zavíta do kina viac ľudí, no prišlo ich len pár. A z jeho najbližších hereckých priateľov nikto... Dokonca ani vdova Kamila Heribanová. Na červenom koberci sa ukázali manželia Majeskí, moderátorka Bibiana Ondrejková s dcérou a herečka Zuzana Mauréry, ktorá sa objavila aj v spomínanom projekte.

Film osobne uviedol český režisér Petr Nikolaev. Prítomní hostia v sále na začiatku filmu venovali Danovi minútu ticha. Snímka Muž, ktorý stál v ceste vznikla v česko-ukrajinsko-litovskej koprodukcii a do slovenských kín sa dostane už 12. októbra.