TOTO Martin Novák ešte nezažil: Zákazník ho poslal DO PI*E a potom... PÁD na zem!

BRATISLAVA - Už dnes večer čaká divákov na obrazovkách televízie Markíza nová epizóda šou Na nože. Tentokrát šéfkuchár Martin Novák zavíta do obce neďaleko Žiliny, kde sa pokúsi pomôcť tamojšej pizzerii. Lenže cestou do podniku absolútne netušil, čo ho tam bude čakať. Tak toto tu ešte nebolo!

Keď si Martina zavolali do prevádzky neďaleko Žiliny, vedel len to, že ide o pizzeriu, ktorú prevádzkuje manželský pár. Podľa majiteľov reštaurácia nemá dostatok zákazníkov. Teda aspoň tých, ktorí by mali záujem o jedlo. No a krátko po príchode Martin ihneď pochopí, o čo ide.

TOTO Martin Novák ešte nezažil: Zákazník ho poslal DO PI*CE a potom... PÁD na zem!

Podnik totiž často navštevujú tamojší štamgasti, ktorí holdujú alkoholu. A niečo podobné Martin ešte nezažil. „Pijú všetci. Ženy, muži, všetci pijú,” skonštatuje zhnusený šéfkuchár, ktorý sa vyberie aj za podguráženými zákazníkmi, aby zistil, či sa takýto scenár opakuje pravidelne.

Avšak potom, čo sa prihovorí dvojici mužov za stolom, dočká sa poriadne nepríjemnej reakcie. Jeden zo zákazníkov ho totiž bez servítky pred ústami pošle "do pi*e". A aby toho nebolo málo, bol svedkom situácie, ako sa totálne podgurážený hosť zrútil rovno na zem pred očami všetkých prítomných.

„Ktorý normálny človek sem zoberie rodinku na obed, keď vidí toto proste,“ vyjadril sa šokovaný Martin, ktorý sa v spomínanom podniku dočká aj ďalších totálne bizarných situácií. To, ako ho zákazník poslal kade-ľahšie, uvidíte v našom videu vyššie. Celú epizódu relácie Na nože si môžete pozrieť už dnes večer na Markíze!

