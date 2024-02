Markizácky šéfkuchár z Na nože za MLADA: Aha, aký fešák!

Šéfkuchár Martin Novák (Zdroj: Ján Zemiar)

Z obrazoviek ho poznáme ako rázneho muža. Reč je o šéfkuchárovi Martinovi Novákovi, ktorý sa do povedomia širšej verejnosti dostal vďaka markizáckej šou Na nože. Dať "veci" do poriadku - to je jeho. Množstvo reštaurácií postavil opäť na nohy a vďaka nemu fungujú dodnes.

Vo svojom obore sa pohybuje nejaký ten rok, a preto nie je žiadnym prekvapením, že aj jeho kamaráti budú z tej istej brandže. Najnovšie s jedným z nich zverejnil fotku z mladosti a zaspomínal si na staré časy. „Vyše 20 rokov spolu, je to ťažké, ale aj pekné," znelo k spoločnému záberu. A ako môžeme vidieť, bol to naozaj fešák. Pozrite, ako vyzeral! Spoznali by ste ho ako mladé ucho?

(Zdroj: Instagram M.N.)