EXmilenka Borisa Kollára v Bez servítky: Natáčanie takmer nezvládla... Trauma na celý život!

(Zdroj: Tv Joj)

Ema Ferusová je známa najmä na sociálnej sieti Instagram, kde ju sledovalo obrovské množstvo ľudí. Pozornosť celého Slovenska však na seba upútala, keď vyhlásila, že bola milenkou Borisa Kollára. A aktuálne ju verejnosť spoznáva aj prostredníctvom jojkárskej šou Bez servítky. Natáčanie však pre ňu vôbec nebolo jednoduché.

„Týždeň, ktorý mi chýba, aj keď musím povedať, ľahké to neboo. Keď sme to točili, som myslela, že to nevzládnem (v strede týždňa som sa dozvedela niečo veľmi citlivé a traumatizujúce na celý život, ale dala som to), My všetci sme to dali,“ napísala influencerka na sociálnej sieti Instagram a pridala aj niekoľko fotiek a videí z natáčania. O čo konkrétne išlo, však už neprezradila.