Jozef Pátrovič prišiel na konkurz do TA3. (Zdroj: TV Joj)

BRATISLAVA - Tam by ho čakal málokto! Už čoskoro sa na obrazovky Televízie Joj vráti obľúbená šou Česko Slovensko má Talent a fanúšikovia už s nadšením tipujú, či legendárny Jozef Pátrovič príde opäť predviesť svoj spevácky "talent" a to, ako ho ľudia milujú. V uplynulých dňoch však zavítal do inej slovenskej televízie a postaral sa tam o značný rozruch.