Úmrtie legendárneho hudobníka (†81): Dcéra prehovorila o jeho POSLEDNÝCH CHVÍĽACH… Obrovský HNEV na zdravotníctvo!

(Zdroj: pixabay.com)

Pán Branislav bol pre Suzie najbližším mužom jej života. Znamenal pre ňu to, čo každý otec pre milujúcu dcéru. „Najbližší muž, celkovo...Vlastne najbližší kamarát. Po stránke - ako hudobnej, kolegov... Veľmi chýba, strašne chýba ten tato..," povedala Suzie pre Topky.sk, keď sme sa počas rozhovoru dostali k téme jej zosnulého tatina.

Suzie otec smrť (Zdroj: Topky.sk)

Speváčka prvýkrát otvorene prehovorila aj o tom, čo sa v osudnú noc udialo. Ešte hodinu pred jeho smrťou sa s milovaným otcom rozprávala. „Ja som sa nedvozvedela nič... V noci mi volali, ja som s ním bola hodinu predtým, než zomrel. Ja som za ním stále chodila," povedala pre Topky.sk Suzie a dodala, že posledný kontakt s "tatinom" jej bol odoprený kvôli vtedajšej pandémii koronavírusu.

Vzápätí nám začala hovoriť o tom, že ako ona, tak aj jej syn Riško, sú v posledných mesiacoch chorí a po všetkých osobných peripetiách mali problém so spánkom. Aj v momentoch, kedy riešili chorobu otca, sa musela umelkyňa obracať okolo dieťaťa. Na chvíľu, kedy si v osudný deň zavolala s riaditeľkou nemocnice, však nikdy nezabudne.

(Zdroj: Ján Zemiar)

„Sadla som do auta, z jej hlasu som počula že... Ona tým, že má takých pacientov, asi vie, kedy je tá bodka. Že už to je zle. Ono to bolo dlhšie zle.. Ale stále si myslíš, že to bude lepšie," vyjadrila sa Suzie, ktorá vzápätí priznala, že ju nahneval prístup v slovenskýcch nemocniciach. Viac sa už ale dozviete v našom video-rozhovore, kde Suzie porozprávala aj o tom, prečo si priala, aby to jej ocino "už mal za sebou".

Česť jeho pamiatke.

(Zdroj: Instagram S.H.)