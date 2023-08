TRAGÉDIA v rodine českej herečky: HÁDKA rodičov skončila SMRŤOU otca!

Veronika Jeníková (Zdroj: Tv Nova)

PRAHA - Herečka Veronika Jeníková prežíva obrovský smútok. Prišla totiž o svojho otca, ktorý zomrel po potýčke so svojou manželkou.

Veronika Jeníková patrila k blízkym ľuďom nedávno zosnulej Jany Šulcovej. Pri rozprávaní o smrti kolegyne vyšli na povrch aj tragické okolnosti smrti jej otca.

Herečkina mama pobýva v centre, ktoré sa stará o ľudí s Alzheimerovou chorobou. „A otec sa rozhodol, že tam bude bývať s ňou, čo bolo od neho skvelé,” povedala pre Blesk Veronika.

(Zdroj: ČT)

Bohužiaľ, pacienti s touto chorobou sú často nevypočítateľní a niekedy nedokážu ovládať svoju agresiu. Pred 3 týždňami sa to stalo osudným práve herečkinmu otcovi. „Bila sa s otcom o pyžamo. On spadol, zlomil si tri rebrá a dostala sa mu voda do pľúc,” opísala Jeníková hádku s tragickými následkami.

Jej otec totiž po tomto incidente zomrel. „Maminka za to ale nemohla, je veľmi chorá,” povzdychla si umelkyňa.

(Zdroj: ČT)