Smutná správa: Zomrela známa herečka... Podľahla skleróze multiplex!

Arleen Sorkin zomrela vo veku 68 rokov. (Zdroj: Getty Images)

LOS ANGELES - Filmový svet zarmútila mimoriadne smutná správa. Vo veku 68 rokov zomrela americká herečka Arleen Sorkin, známa vďaka seriálu Days of Our Lives.

Informáciu potvrdil pre USA Today agent jej manžela, scenáristu Christophera Lloyda, Christopter Silbermann. Herečka podľahla skleróze multiplex. „Talentovaná, áno, a tiež tvrdohlavá, o čom svedčí jej húževnatý, desaťročia trvajúci boj so strašnou chorobou,“ vyjadrila sa jej rodina a dodala: „Je to pre nás smutný deň, ale aj radostný, keďže vieme, koľko ľudí dnes privoláva jej pamiatku a usmieva sa.“

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Profimedia)

Arleen Sorkin bola predlohou pre animovanú postavičku Harley Quinn a neskôr jej prepožičala aj hlas. K jej odchodu sa preto vyjadril aj generálny riaditeľ DC Studios James Gunn. „Odpočívaj v pokoji, Arleen Sorkin, neuveriteľne talentovaný originálny hlas Harley Quinn, ktorý pomohol vytvoriť postavu, ktorú mnohí z nás milovali,“ napísal na sociálnej sieti Instagram Gunn.

Herečku si tvorcovia z DC všilmli v seriáli Days of Our Lives, kde hrala veľmi elegantnú, múdru a temperamentnú blondínku. Práve to ich inšpirovalo pre vytvorenie postavy Harley Quinn a neskôr Arleen oslovili k tomu, aby ju dabovala. „Bola inšpiráciou, srdcom a dušou tejto ikonickej postavy,“ dodala herečka Tara Strong, ktorá napokon rolu po Sorkin prevzala.