Mesiace TRÁPENIA slovenského moderátora: Zdravotné PROBLÉMY malej dcérky... Znie to hrôzostrašne!

Tomáš Juríček (Zdroj: Ján Zemiar)

3 mesiace trápenia slovenského moderátora: Znie to hrôzostrašne! (Zdroj: Ján Zemiar)

Moderátor markizáckeho Telerána, ale aj rádia Viva Tomáš Juríček sa v roku 2021 stal otcom. Jeho manželka Anežka mu priviedla na svet dcérku, ktorej dali naozaj nezvyčajné meno - Samara. Niektorých by možno zaujímalo, aký príbeh sa skrýva za jeho výberom.

Najprv išlo o žart, ale potom... „Keď som videl dokonca, že moja žena je krásna, dlhovlasá s rovnými, čiernymi vlasmi, ktoré mala, mimochodom, aj jedna hororová postavička, ktorá sa volala Samara, tak s ňou si to spájajú teraz mnohí, tak sme si tak robili srandu, že no neopováž sa dať, ak budeme mať raz spolu dcéru a bude mať vlasy po mne, meno Samara,” povedal nám.

(Zdroj: Instagram T.J.)

No a toľko o tom rozprávali, až sa to stalo skutočnosťou. „Ale za celé to obdobie, ktoré sme spolu, sa to zakorenilo v nás a potom, keď bola v brušku Samarka, tak jej Anežka prvýkrát povedala, že Sami, alebo Samarka a už sme vedeli, že iné meno to byť nemôže. A teraz si dokonca ani neviem predstaviť, aké iné meno by sme jej dali,” zveril sa.

Krátko nato, ako dievčatko prišlo na svet, prešli si ako rodina ťažkými chvíľami. Ich malému stvoreniu totiž lekári diagnostikovali deformitu lebky. „Ono to možno znie hrôzostrašne, ale musím povedať, aj keď nie som príliš veriaci, tak ale chvála Pánu Bohu, alebo ako sa to hovorí, že toto vlastne nebol až taký problém, že ono v našom prípade, áno tá deformita bola deformita lebky najvyššieho stupňa a bolo treba to istým spôsobom korigovať, ale teda je tu mnoho detí, ktoré majú omnoho komplikovanejšie zdravotné problémy,“ vyjadril sa moderátor.

(Zdroj: Instagram T.J.)

„Takže toto bolo len o tom, že musela 3 mesiace nosiť tú ortézu. Je to jednoducho taká špeciálna helmička. A áno musela ju nosiť 3 mesiace, často 24 hodín s jednohodinovou prestávkou a potom ten posledný mesiac bol už taký voľnejší, že iba na noc,“ opísal.

„Vlastne my sme to znášali omnoho, omnoho horšie ako ona samotná. Bol to možno diskomfort pre nás, že ju stále vidíme v niečom, ale to naozaj nebola nejaká obrovská zdravotná komplikácia, ktorej by sme sa mali báť. A čo sme veľmi radi, že sa začalo aj vďaka Samare o tom rozprávať, pretože mnohí ľudia sa nás pýtali prečo, čo to znamená a že aj im sa zdá, že ich deti majú možno nejakú deformitu hlavičky a akým spôsobom to majú riešiť...” dodal na záver.

(Zdroj: Instagram A.J.)

Teraz je už však s ich malou Samarkou všetko v úplnom poriadku. O chvíľu k nej pribudne aj súrodenec. To, či bude mať bračeka alebo sestričku, sa dozviete v rozhovore vyššie.