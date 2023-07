Česká hviezda PROVOKUJE davy: V New Yorku sa premávala v PODPRSENKE... Bradavky VONKU!

(Zdroj: pixabay.com)

NEW YORK - V Amerike sa mali na čo pozerať! Speváčka a herečka Eva Burešová aktuálne oslávila okrúhle tridsiate narodeniny a pri tejto príležitosti si spoločne so svojím partnerom urobila výlet za veľkú mláku. Fúha, takto ste dvojnásobnú mamičku ešte nevideli!

Česká muzikálová hviezda na sociálnu sieť Instagram pridala príspevok, prostredníctvom ktorého svojim fanúšikom poďakovala za priania k jej narodeninám. Na tom by nebolo nič zvláštne, pokiaľ by na fotografii pridanej k textu nepózovala v odvážnom outfite, aký sme na nej ešte nikdy nevideli. A tak nečudo, že viac ako poďakovanie fanúšikom zaujal jej outfit.

(Zdroj: Instagram E.B.)

Mamička dvoch malých chlapcov sa totiž poriadne odviazala a po New Yorku sa premávala len v priesvitnej čipkovanej podprsenke. Cez modrý kúsok bielizne si prehodila iba jemnú sieťku, a tak sa všetkým okoloidúcim, ale aj sledovateľom na sociálnych sieťach naskytol pohľad na jej bradavky.

Nuž ale, nie nadarmo sa o Amerike hovorí ako o krajine neobmedzených možností. Niečo podobné by si v domácich uliciach Eva dovoliť nemohla a pokiaľ by aj áno... Určite by sa nevyhla poriadnej dávke kritiky. Čo myslíte?

(Zdroj: Instagram E.B.)

Eva Burešová a Přemek Forejt (Zdroj: SITA)