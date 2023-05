Žena známeho markizáka je poriadne VYSEKANÁ: Pod tričkom má PEKÁČ!

Moderátor markizáckeho Telerána Tomáš Juríček a jeho láska Anežka to spolu ťahajú už nejaký ten rôčik. Pred dvomi rokmi povýšili svoj vzťah na vyšší level a povedali si svoje "áno". Neskôr celému svetu oznámili, že čakajú bábätko. Moderátorov manželka priviedla na svet ich dcérku Samarku 4 mesiace po svadbe.

No a po roku a pol od pôrodu sa môže tmavovláska pýšiť naozaj vymakanou postavou. Anežke učaroval už v minulosti crossfit a nezanevrela na tento šport ani pri malej princezničke. Pravidelne na sebe maká, čo sa ukázalo aj na jej tele.

Presnejšie to ukázal Tomáš, ktorý pôsobí aj ako moderátor rádia Viva, na svojom profile na sociálnej sieti Instagram. Tam sa pochválil fotografiou svojej ženy. Tak ten musí byť poriadne hrdý! Jeho životná láska totiž pod tričkom skrýva poriadny pekáč. Jednoducho wau!

„Ach jaj, môže mať tá žena moja takýto pekáč??? Môže!," radoval sa. „A to je stokrát horšie ako ja," nabonzoval ju svojim fanúšikom! No vyzerá to tak, že aj keď jeho manželka zje evidentne všetko, vypotí to vo fitku. Čo hovoríte na takéto tehličky na ženách? Páči sa vám to?

Galéria fotiek (2) Zdroj: Instagram T.J.