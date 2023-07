Mega TRAPAS slovenského moderátora v živom vysielaní: Mohol toto povedať NEVIDIACEJ?!

Tomáš Juríček (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Tomáš Juríček, moderátor markizáckeho Telerána a rádia Viva, sa už niekoľko rokov živí svojím hlasom. Za ten dlhý čas sa mu podarilo popliesť svoj jazyk už niekoľkokrát. A nielen to. Počas moderovačiek zažil kadečo, no na tento trapas azda nikdy nezabudne a dokonca ho nechtiac zopakoval opäť. A my sme boli pri tom!

Keď sa darí, tak sa darí! Svoje o tom vie aj slovenský moderátor a čochvíľa dvojnásobný otec Tomáš Juríček, s ktorým sme sa pred pár dňami stretli priamo na jednom z jeho pracovísk. A to konkrétne v rádiu Viva, odkiaľ sa hlási svojím poslúcháčom. Počas nášho rozhovoru sa nám moderátor natoľko rozkecal, že námm okrem iného povedal aj jeho najväčší trapas, ktorý spravil priamo počas živého vysielania.

„Niekedy ten jazyk človeka, nepočúva človeka, tak, ako by chcel a ten môj extrémne. Napríklad tak, ako dnes. Dnes sa na mňa moja kolegynka Kvetka len usmievala počas vysielania a už sme si tak povedali, že ok, jednoducho niekedy človek má taký deň,“ posťažoval sa Tomáš v našom rozhovore a neskôr vysvetlil čo sa dialo.

„Ja som sa dnes zobudil nie hore zadkom, ale nejakým popleteným jazykom. A nech som sa akokoľvek snažil povedať niečo zrozumiteľné, tak z toho vyšlo niečo úplne odveci,“ vysvetlil nám Tomáš, že občas pri ranných moderovačkách Telerána býva poriadne veselo a nie vždy mu "ide karta". „Sme ľudia a niekedy sa aj nám stane, že povieme niečo úplne inak, ako by sme chceli,“ poznamenal moderátor, ktorý sa s nami podelil o svoj mega trapas, na ktorý bude ešte dlho spomínať.

„Ale na čo nezabudnem, také, že na jednej strane úsmevné... Poznáme sa s tým človekom, ale na druhej strane, je to taký čierny humor. Mali sme ešte v nitrianskom rádiu jednu veľmi príjemnú skalnú poslucháčku,“ začal svoj príbeh moderátor. „Snežienka ja ťa pozdravujem, ak náhodou pozeráš aj toto. Ona je nevidiaca pani. Volali sme spolu, mali sme telefonát v rádiu, bol to živý vstup, čiže bolo to priamo v éteri. A ja na konci vstupu som jej povedal, že dobre Snežienka, tak sa na teba teším, vidíme sa v Bojniciach cez víkend. A potom to človeku dôjde, že on to tak ani nemyslí, ale niekedy naozaj vzniknú takéto situácie," dodal moderátor a svoj kiks zopakoval opäť počas našej prítomnosti.

Na druhej strane, všetci sme len ľudia a stane sa. To však nebol jediný nezabudnuteľný zážitok z jeho života počas moderovania. Aké ďalšie príhody zažil aj so svojimi moderátorskými "dvojičkami" z markizáckeho Telerána a ako vôbec Tomáš odštartoval svoju kariéru moderátora, sa už dozviete z nášho rozhovoru vyššie.